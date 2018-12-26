سعر الريال السعودى يستقر في البنوك اليوم 26 ديسمبر 2018.. السوق السوداء تواصل الاستقرار - تعاملات الظهيرة
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:37 م
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استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، حيث سجل الريال السعودي نفس معدلات إغلاق أمس، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية أسعار الريال السعودى في البنوك الحكومية والخاصة بالاضافة إلى أعلى سعر للدولار وأقل سعر للبيع.
أعلى وأقل سعر للريال السعودي
وسجلت العملة السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-12-2018، اليوم، أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في بنكي HSBC و مصر، حيث قدم بنك HSBC أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.78 جنيها، في حين قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.77 جنيها، كما سدل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 17.90 جنيها.
سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى
سجل الريال السعودي 4.74 جنيها للشراء
سجل الريال السعودى 4.78 جنيها للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل الريال السعودي 4.75 جنيها للشراء
سجل الريال السعودى 4.76 جنيها للبيع
سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
سجل الريال السعودي 4.73 جنيها للشراء
سجل الريال السعودى 4.77 جنيها للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
سجل الريال السعودي، اليوم الأربعاء 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك القاهرة.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل الريال السعودي، اليوم الأربعاء 4.75 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي، اليوم الأربعاء 4.76 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودى يستقر في البنوك اليوم 26 ديسمبر 2018.. السوق السوداء تواصل الاستقرار - تعاملات الظهيرة
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