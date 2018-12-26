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"مميش": ميناء الأدبية يحقق رقما قياسيا في تداول البضائع خلال العام

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:26 م
مميش: ميناء الأدبية يحقق رقما قياسيا في تداول البضائع خلال العام
مهاب مميش
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كرستينا عياد
 
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صدر اليوم عن تحقيق ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم قياسي جديد في حجم تداول البضائع خلال العام الحالي 2018،حيث تخطى الميناء أول أمس 24 ديسمبر حجم تداول بضائع بلغ 10 مليون طن من خلال استقبال 570 سفينة.

ونشر البيان أن بضائع الصب الجاف شكلت نسبة 60% من إجمالي حجم التداول بكمية 6 مليون طن، البضائع العامة نسبة 21.8 % من إجمالي التداول بكمية 2.18 مليون طن، الحاويات نسبة 6.5 % من إجمالي حجم التداول بكمية 1.24 مليون طن،والمواشي 6401 طن.

وأضاف أن نسبة الصادرات بلغت 46% والواردات 54 % من إجمالي حجم التداول المحقق، كما بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي ترددت على الميناء خلال العام ما يزيد 225 ألف شاحنة.

جدير بالذكر أن ميناء الأدبية يتميز كونه ميناءً تخصصيا يقع أمام المدخل الجنوبي لقناة السويس وتزداد به أنشطة تداول الصب السائل والبضاعة العامة والتي لها النصيب الأكبر في إنتاجية الميناء.

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