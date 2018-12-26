ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ناينجولان ينفجر ويحسم مصيره مع إنتر ميلان

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:24 م
ناينجولان ينفجر ويحسم مصيره مع إنتر ميلان
ناينجولان
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أخبر البلجيكي رادجا ناينجولان نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي بعضًا من أصدقائه، أنه يرغب في العودة إلى نادي روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة.


وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن صوت ناينجولان ظهر في تسجيل صوتي قائلًا لأصدقائه: أنا في مذبحة تُدعى إنتر ميلان، ولكن كل شيء بخير، ولقد أظهرت كل ما لدي على الملعب وفي النهاية الكل كان صامتًا.


وأضاف ناينجولان: الجميع يسبني ولكني لن أترك أحدًا ، وأنا صديق لتوتي ربما أعود في روما بيوم من الأيام.


وكان ناينجولان انضم إلى صفوف إنتر ميلان في صيف 2018 قادمًا من نادي روما، وعُوقب ناينجولان مؤخرًا بالإيقاف لأسباب تأديبية من نادي إنتر ميلان.

Advertisements
المزيد عن: ناينجولان رحيل ناينجولان انتر ميلان الانتر أزمة ناينجولان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي