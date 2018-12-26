ناينجولان ينفجر ويحسم مصيره مع إنتر ميلان

أخبر البلجيكي رادجا ناينجولان نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي بعضًا من أصدقائه، أنه يرغب في العودة إلى نادي روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة.





وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن صوت ناينجولان ظهر في تسجيل صوتي قائلًا لأصدقائه: أنا في مذبحة تُدعى إنتر ميلان، ولكن كل شيء بخير، ولقد أظهرت كل ما لدي على الملعب وفي النهاية الكل كان صامتًا.









وأضاف ناينجولان: الجميع يسبني ولكني لن أترك أحدًا ، وأنا صديق لتوتي ربما أعود في روما بيوم من الأيام.









وكان ناينجولان انضم إلى صفوف إنتر ميلان في صيف 2018 قادمًا من نادي روما، وعُوقب ناينجولان مؤخرًا بالإيقاف لأسباب تأديبية من نادي إنتر ميلان.



