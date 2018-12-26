صراع إيطالي على صفقة إيركسن

يرغب كل من إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، في التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.





وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير تحدث عن مصير إيركسن قائلًا: كرة القدم تتغير كل يوم ولايمكن معرفة ما سيحدث في المستقبل، والآن مصير اللاعب يتحدد طبقًا لقراره.









وأضاف بوتشيتينيو: أتمنى أن يتخذ إيركسن القرار المناسب له ونحن كذلك في توتنهام، تجديد عقده لايزال الآن في مرحلة المفاوضات.









وكان ريال مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني سبق لهما الاهتمام كذلك بالتعاقد مع إيركسن والذي شارك مع منتخب الدنمارك في مونديال روسيا.









وسينتهي عقد إيركسن الحالي مع توتنهام في عام 2020.



