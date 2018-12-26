شاهد بالفيديو.. نصائح للمُطلقات حديثًا



قالت "فكري" خلال لقائها في حلقة صباح الأربعاء من برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، عبر شاشة "extra news"، إنه يجب على المرأة المُطلقة أن تنظر للطلاق على أنه تجربة وليس فشلاً في الحياة، لأنه من الممكن أن يكون هذا الطلاق بداية حياة جديدة أفضل، بالإضافة إلى أهمية إدراك الأسباب التي أدت للطلاق، لمعالجتها وتجنبها فيما بعد.



كما لفتت إلى أهمية إدراك أسباب المشاكل قبل وقوع الطلاق، لتقييمها ومعرفة إذا كان من الممكن حلها أم لا، مع عمل مقارنة بسيطة بين المميزات التي نتجت عن هذا الزواج، وبين العيوب، فإذا كانت النتيجة هي عدم القدرة على تحمل الأمر، إذا ففي هذه الحالة الطلاق هو الحل الأمثل.



على صعيد آخر، كشفت عن بعض النصائح، التي يمكن من خلالها نشر الطاقة الإيجابية في المجتمع، حيث أكدت على أهمية بدء اليوم بكلمة "صباح الخير"، مع تجديد نية جعل اليوم كله تفائل، لأن الحياة تستجيب لفكرة الفرد عن الحياة، بمعنى إذا فكر شخص ما في الحياة بشكل إيجابي، إذا فمن المؤكد أن حياته ستصبح كلها إيجابيات، والعكس صحيح.



تابعت، يجب برمجة المخ بطريقة معينة، لأن هذه البرمجة ستتحول إلى مشاعر يتم إرسالها للقلب، وبالتالي ستتحول إلى الجسد كله في صورة "سلوك"، لافتة إلى أنه من الممكن أن تحدث العديد من المشاكل بين الأم وأطفالها، أو بين الزوج والزوجة، بسبب عدم فهم الحالة النفسية للآخر، ولذلك لا بد من أن نبدأ بتغير أفكارنا أولاً حتى تنعكس طاقتنا الإيجابية على من حولنا، مؤكدة على أهمية احترام الطرف الآخر، مع إدراك أن رؤيته للأمور مختلفة.



كما أشارت إلى أهمية إدراك طبيعة الموقف الذي يمر به الشخص، مُعلقة: "مينفعش يكون حد جنبك عنده مصيبة وأنت بتضحك"، لافتة إلى أن البعض يلجأون في بعض الأحيان إلى الضحك في وقت الشدة، كنوع من حماية النفس نتيجة عدم الرغم في المواجهة.

قدمت غادة فكري، خبيرة البرمجة العصبية، عدة نصائح للمُطلقات، ليستطعن من خلالها التغلب على الصعوبات التي من الممكن أن يواجهنها في حياتهن بعد وقوع الطلاق، بالإضافة إلى تقديمها عدة نصائح لتجنب حدوث الطلاق.