خالد صديق: الوحدات السكانية في "بشاير الخير 2" تصل إلى 14 دور

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن المناطق الجديدة، التي يتم تطويرها لن يسمح أبدا بتحولها لمناطق عشوائية مرة أخرى بأي شكل من الأشكال.





وأضاف"صديق" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، فى برنامج "8 الصبح"، على شاشة "DMC" أن الوحدات التي سيتم تسليمها اليوم من المرحلة الثانية من مشروع «بشاير الخير2» بمنطقة غيط العنب، غرب الإسكندرية، ستكون مفروشة ومجهزة بفرش أكثر من المراحل التي تنفذ في القاهرة، والمشروعات تصل لـ14 دور في مشاريع الإسكندرية لندرة الأراضي، ولذلك يتم التوسع رأسي، وأن الصندوق يتحكم في البيانات الخاصة بالمواطنين، اللذين يستحقوا الوحدات، ومن يرى أنه ظلم يتقدم بتظلمات ويتم النظر فيها.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع «بشاير الخير» لتطوير العشوائيات، بمنطقة «غيط العنب»، غرب الإسكندرية، بعد تطوير المنطقة بالمظهر الحضاري، ورفع كفاءتها لاستقبال مئات الأسر من المناطق العشوائية فى 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، كما تتضمّن عددًا من المحال والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.