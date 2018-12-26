إحالة أوراق عاطلين قتلا سائق "توك توك" لسرقته بالشرقية للمفتي
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:39 ص
إسلام علي وسمر السيد
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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارها في القضية رقم 34847 جنايات منيا القمح لسنة 2015.
وقررت المحكمة إحالة أوراق عاطلين للمفتي، وحددت جلسة السبت 2 فبراير المُقبل للنُطق بالحكم؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا ضم 4 من زملائهم، وقتلهم سائق "توك توك" لسرقته بالإكراه.
كان اللواء مليجي فتوح مليجي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على "محمود عبدالعزيز فوزي" سائق "توك توك" مُقيم بكفر "شلشلمون" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة ملقاة بمدخل عزبة "بدوي" بدائرة المركز.
وتوصلت تحريات الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "محمود.ص.ح" 18 عامًا، و"عبادة.ع.م" 18 عامًا، مُقيمان بقرية "شلشلمون"، و4 آخرين، حيث تبين قيام المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالإكراه، حيث كان المجني عليه أحد ضحاياهم، وقتلوه بعدما حاول مقاومتهم، وتم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.
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