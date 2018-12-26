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فولكس فاجن تكشف عن سيارتها الجديدة Sharan مع المزيد من أنظمة السلامة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:33 ص
فولكس فاجن تكشف عن سيارتها الجديدة Sharan مع المزيد من أنظمة السلامة
Sharan
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كشفت شركة فولكس فاجن النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Sharan، التي تنتمي لفئة موديلات الفان مع المزيد من التجهيزات التقنية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد من السيارة يتمتع بالعديد من أنظمة السلامة مثل مساعد الحفاظ على حارة السير"Lane Assist" ونظام مراقبة محيط السيارة "Front Assist"، الذي يقوم بتحذير قائد السيارة عند الاقتراب من المركبة الأمامية، والتدخل في عملية الكبح بما يسمح به النظام.

ويتوفر للسيارة محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 177 حصان، ومحرك ديزل آخر سعة بقوة 150 حصان، ومحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 4ر1 لتر بقوة 150 حصان، وبالنسبة لنقل الحركة يتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DSG من 6 أو 7 سرعات، كما يمكن دمج محركي الديزل مع نظام الدفع الرباعي بشكل اختياري.

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