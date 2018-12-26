حملات مرورية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات

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شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مكثفة ومستمرة على الطرق السريعة والإقليمية الرابطة بين المحافظات، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادة المركبات، وتكثيف حملات الرادار والالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وكانت أهم الحملات صباح اليوم بالطريق الصحراوي الغربي والطريق الدولي ومصر الإسكندرية الصحراوي وطريق العلمين وادي.



وأمر مدير الإدارة، بشن الحملات المرورية على كافة الطرق، وتكثيف التواجد الفعال والدفع بسيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال، وسحب الكثافات المرورية من على الطرق، ووضع تحويلات بديلة تساعد على تسيير الحركة عند حدوث معوقات بالطريق، والتصدي للمخالفين حفاظا على أرواح الجميع.