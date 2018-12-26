تأهيل "ربيعة" وتقسيمة باليد وترفيه في تدريب الأهلي

أجرى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة باليد خلال تدريب الفريق الأحمر الصباحي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





كما قام يوسف بتخصيص تدريبات ترفيهية للاعبيه لإخراجهم من ضغط المباريات التي خاضها الفريق في شهر ديسمبر الجاري.





وواصل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري حول الملعب على هامش تدريب فريقه الصباحي اليوم الأربعاء والمقام باستاد مختار التتش بالجزيرة.





وكان ربيعة قد بدأ تدريبات الجري أمس الثلاثاء حيث غاب عن المران منذ أوائل الشهر الجاري عقب تعرضه للإصابة بكسر في إحدى إصبع اليد.





ويتواجد ربيعة في قائمة الانتظار لفريق الأهلي، بعدما تعرض للإصابة في يناير الماضي بقطع في العضلة الضامة.





وانتظم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران فريقه الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





وتخلص سليمان من الإجهاد الذي عانى منه بجانب تعافيه من إجهاد الكاحل والذي حرمه من التواجد في مباراتي الأهلي السابقتين أمام النجوم في الدوري، وجيما الأثيوبي في إياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.









أدى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة قبل انطلاق مران فريقه الصباحي اليوم الأربعاء على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





ويعاني سعد من الإصابة يمزق في العضلة الخلفية تعرض له في مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، بالدوري الممتاز، حيث يغيب لمدة ٤ أسابيع.





ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء يوم السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.





عدلي القيعي يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع حسين الشحات





أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أن ناديه لديه رغبة في ضم حسين الشحات نجم العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وأوضح عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" أن الأهلي لم يفاوض العين الإماراتي لضم حسين الشحات حتى الآن لأنه لم يكن من اللائق طلب اللاعب أثناء المشاركة في كأس العالم للأندية.





وأضاف عدلي القيعي أنه لم يحدد وجهته في السفر إلى أي مكان في الأيام المقبلة لكنه ينتظر تعليمات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.





عدلي القيعي يتحدث عن صفقات الأهلي





وكان عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن أن النادي الأحمر بصدد التعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق الأول بداية من يناير المقبل.





وتعاقد الأهلي مع 3 لاعبين هم محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنجولي.





تصريحات سابقة عن حسين الشحات





وحول إمكانية التعاقد مع حسن الشحات لاعب العين الإماراتي قال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية سابق :"اللاعب يؤدي بشكل مميز مع فريقه في الوقت الحالي، ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية.. هذا ليس توقيت الحديث عن التعاقد مع الشحات، لكن أؤكد بأن هناك صفقات أخرى سيتعاقد معها النادي في الفترة المقبلة".





وأكمل القيعي أنه نجح في إنهاء كافة الأوراق الخاصة بالوافد الجديد جيرالدو دا كوستا القادم من أول أغسطس الأنجولي في ظرف 24 ساعة.





وأضاف القيعي في تصريحات له :"اللاعب سيخوض التدريبات اليوم الأربعاء مع الفريق، ثم يسافر إلى أنجولا مرة أخرى لكي يتسقبل مولوده الجديد خلال أسبوع ثم يعود إلى القاهرة مجددا".











