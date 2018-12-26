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محافظ الوادى الجديد يلتقى وزير الأوقاف (صور)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:22 ص
محافظ الوادى الجديد يلتقى وزير الأوقاف (صور)
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هدير محمود
 
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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على دعم وزارة الأوقاف للمشروعات السكنية والاستثمارية بالمحافظة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والاستثمارية فى الفترة القادمة.


وأكد المحافظ، بأنه تم الاتفاق على تنفيذ دورات تدريبية؛ لتأهيل وإعداد الواعظات والداعيات بالمحافظة وذلك من خلال الدفع بقوافل دعوية نسوية؛ لتدريب وتخريج كوادر من الواعظات لتغطية حاجة مراكز المحافظة المختلفة.
محافظ الوادى الجديد يلتقى وزير الأوقاف (صور)
محافظ الوادى الجديد يلتقى وزير الأوقاف (صور)
محافظ الوادى الجديد يلتقى وزير الأوقاف (صور)
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المزيد عن: وزير الأوقاف محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط الدكتور محمد مختار جمعة
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