نابولي يصارع إنتر ميلان في قمة مباريات الدوري الإيطالي

يحل فريق نابولي ضيفًا على إنتر ميلان في التاسعة والنصف مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.





ويتصدر نادي يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني بينما إنتر ميلان فى المركز الثالث برصيد 33 نقطة.





ولم يخسر نابولي في الدوري الإيطالي منذ خسارته أمام يوفنتوس 1-3 في تورينو في 29 سبتمبر الماضي ويأمل في استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي إنتر ميلان الذين حققوا فوزين فقط في مبارياتهم التسع الأخيرة.





وتعثر إنتر ميلان في فخ التعادل 1-1 في مباراته الأخيرة أمام مضيفه كييفو فيرونا صاحب المركز الأخير وهو ما وضع مستقبل مدربه سباليتي على المحك وأصبح مهددًا بالإقالة.





وفشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز على نابولي منذ شهر أبريل عام 2016 لذلك يسعى للتغلب على هذه العقدة أمام المدرب كارلو أنشيلوتي.





وتوقع أنشيلوتي الذي يخوض موسمه الأول مع نابولي، تحديًا من سباليتي الذي لم يخسر فريقه في مبارياته الست الأخيرة في ميلانو، وقال: "لا أعرف إنهم يعطونني انطباعًا بكونهم فريقًا وناديًا يتطور وستكون المباراة صعبة بكل تأكيد".











