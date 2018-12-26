"كفالة" يمول 12 ألف منشأة بـ 25 مليار ريال

أعلن همام هاشم، مدير عام برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقه في 2006 وحتى منتصف ديسمبر الحالي بلغ 11,912 منشأة، فيما بلغ إجمالي حجم التمويل المقدم لتلك المنشآت من البنوك المشاركة بالبرنامج ما يزيد على 25 مليار ريال، فيما زادت قيمة الكفالات المقدمة خلال الفترة نفسها على أكثر من 13 مليار ريال.

وخلال مؤتمر صحفي، عقده، أمس بمناسبة تدشين النسخة العاشرة من الحملة التوعوية للبرنامج تحت عنوان "تمسك بحلمك"، بالشراكة مع البنوك، أوضح هاشم أنه تم تحديث اتفاقيات التعاون مع البنوك المشاركة في البرنامج، والتوصل إلى اتفاقيات تقضي بتوسيع نطاق المنشآت المستفيدة وزيادة حجم المحفظة التمويلية المخصصة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار هاشم إلى أن برنامج كفالة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" يواصل تنفيذ مبادرة رفع رأسمال البرنامج، بمبلغ 800 مليون ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي أسهمت بوصول رأسمال البرنامج إلى 1.6 مليار ريال بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة، والتوصل إلى اتفاقيات تعاون مع جهات تمويلية جديدة غير البنكية، واستحداث برامج تحفيزية لقطاع سيدات الأعمال والمناطق الواعدة.

من جانبه أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن البنوك السعودية تقف كمساند وداعم رئيس لتنمية هذا القطاع، وسخرت إمكاناتها في سبيل إنجاح تجربة برنامج كفالة الذي أثبت فاعليته كأنموذج ريادي على الصعيدين العربي والإقليمي.

ونوه حافظ بالخطوات التطويرية التي قطعتها البنوك المشاركة لرفع كفاءة البرنامج ومخرجاته؛ حيث إن إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع وقارب الـ 5% من حجم محفظة الإقراض البنكي البالغة 1.4 تريليون ريال بعد أن كان 2% قبل سنتين، في الوقت الذي كان فيه الوصول إلى هذه النسبة (5%) مستهدفا في عام 2020، والطموح أكبر من ذلك في المستقبل القريب، بإذن الله.