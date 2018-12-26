6 قطاعات تهبط ببورصة قطر في نهاية التعاملات

اختتمت بورصة قطر تعاملات الثلاثاء على تراجع؛ لانخفاض 6 قطاعات بقيادة العقارات، وسط تقلص بالتداولات، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 1.29% متدنياً إلى النقطة 10233.88، ليفقد 133.74 نقطة عن مستويات أمس الاثنين.

وتقلصت التداولات، حيث هبطت السيولة إلى 113.6 مليون ريال، مقابل 233.9 مليون ريال بالأمس. كما تراجعت أحجام التداول عند 7.6 مليون سهم، مقارنة بـ11.8 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وجاء العقارات على رأس القطاعات المنخفضة بـ2.70%، متأثراً بتراجع أسهم القطاع الأربعة على راسها إزدان بـ3.54%، وتراجع البنوك 1.55%، بضغط هبوط 10 أسهم بينها الوطني بـ1.53%، وتجاهل القطاع تصدر الأهلي الارتفاعات بـ3.35%.

كما هبط الصناعة 1.24%، لانخفاض أسهم القطاع العشرة على رأسها قامكو متصدر القائمة الحمراء بـ6.52%.