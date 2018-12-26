ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أحبك" لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 100 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:41 ص
أحبك لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 100 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب
الجسمي
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

 يواصل النجم الإماراتي حسين الجسمي، حصد نجاح أغنية "أحبك" التي طرحها منذ عام.

وقد تخطت الأغنية الـ١٠٠ مليون مشاهدة بنسختها الرسمية عبر قناة الجسمي الرسمية على موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.

وفي هذه المناسبة شكر الجمسي محبيه على دعمهم المتواصل له وكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "١٠٠ مليون شكراً من القلب .. ونحمد الله على النجاح والتوفيق".

بهذا الرقم الإلكتروني، يكون حسين الجسمي قد حقق إنجازًا رقميًا جديدًا يضيفه إلى مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات القياسية.

الجدير ذكره أن أغنية "أحبك" هي من كلمات أحمد الصانع، رؤية وألحان حسين الجسمي نفسه وتوزيع ومكساج وماستر وليد فايد وقد صدرت في شهر ديسمبر الماضي من العام الماضي.

Advertisements
المزيد عن: مزيكا فنانين فن سينما دراما اخر اخبار الفنانين اخر اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي