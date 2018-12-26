"أحبك" لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 100 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:41 ص
الفجر الفني
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يواصل النجم الإماراتي حسين الجسمي، حصد نجاح أغنية "أحبك" التي طرحها منذ عام.
وقد تخطت الأغنية الـ١٠٠ مليون مشاهدة بنسختها الرسمية عبر قناة الجسمي الرسمية على موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.
وفي هذه المناسبة شكر الجمسي محبيه على دعمهم المتواصل له وكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "١٠٠ مليون شكراً من القلب .. ونحمد الله على النجاح والتوفيق".
بهذا الرقم الإلكتروني، يكون حسين الجسمي قد حقق إنجازًا رقميًا جديدًا يضيفه إلى مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات القياسية.
الجدير ذكره أن أغنية "أحبك" هي من كلمات أحمد الصانع، رؤية وألحان حسين الجسمي نفسه وتوزيع ومكساج وماستر وليد فايد وقد صدرت في شهر ديسمبر الماضي من العام الماضي.
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