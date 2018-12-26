اليوم.. "شكري" يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:33 ص
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يلتقي سامح شكري، وزيـر الخارجية، اليوم الأربعاء، مع عبد الله بن محمد آل شيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عبد الله بن محمد آل شيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد البرلماني المرافق له، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فضلاً عن القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الشورى السعودي، وطلب نقل تحياته إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً سيادته متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية الممتدة.
كما أشاد الرئيس بالمواقف المُقدرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً تجاه مصر على جميع الأصعدة، والتي تعكس الروابط التاريخية والمودة المتأصلة والتحالف الاستراتيجي الوطيد بين الدولتين، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الارتقاء بقنوات التواصل الشعبية بين الجانبين على المستوى البرلماني.
وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور عبد الله الشيخ نقل إلى الرئيس تحيات العاهل السعودي وولي العهد، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب السعودي بما يجمع البلدين من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات وثيقة، وحرص السعودية على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما ثمن رئيس مجلس الشورى السعودي الجهود البناءة والملموسة في مصر خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالدولة على كافة المحاور التنموية، خاصةً المحور الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية العملاقة في مختلف أنحاء الجمهورية وفي شتى المجالات في مدة زمنية قياسية، مشيداً في ذات الوقت بدور مصر المركزي بالمنطقة باعتبارها دعامة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، فضلاً عن حرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.
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