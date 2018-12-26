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الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أهالي المسيمير في محافظة لحج

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:04 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أهالي المسيمير في محافظة لحج
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات غذائية وفريقا طبيا؛ استجابة لنداء أهالي مديرية المسيمير في محافظة لحج، لإغاثتهم وتلبية احتياجاتهم الملحة.

 

وتشمل القافلة التي سيرها الهلال الأحمر الإماراتي، ويُعد أول منظمة إنسانية تلبي نداء الاستغاثة- المواد الغذائية المختلفة التي تغطي احتياجات سكان المنطقة، فيما يقدم الفريق الطبي المصاحب الرعاية الصحية للسكان، خاصة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية.

 

ورحب حاميم الحوشبي، مدير عام مديرية المسيمير، بوصول قافلة الهلال الأحمر الإماراتي التي تغطي الاحتياجات الغذائية لسكان المديرية، وتؤمن لهم الرعاية الصحية، خاصة للأطفال، مثمنا الدور الإنساني الفاعل لدولة الإمارات من خلال ذراعها الإنسانية "الهلال الأحمر"، مشيرا إلى أنه سباق في إغاثة المحتاجين في كل أنحاء اليمن.

 

فيما عبَّر سكان المديرية عن سعادتهم بوصول قافلة الإغاثة الإماراتية، وقدموا جزيل الشكر إلى هيئة الهلال الأحمر على مسارعتها بتلبية نداء الاستغاثة وتأمين احتياجاتهم الغذائية والصحية.

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المزيد عن: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليمن الامارات أهالي المسيمير
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