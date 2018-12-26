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ممثل شهير يتخلى عن 700 مليون دولار!

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:58 ص
ممثل شهير يتخلى عن 700 مليون دولار!
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أعلن الممثل الصيني والهوليوودي الشهير تشاو يون فات، أنه سيتخلى عن ثروته البالغة أكثر من 700 مليون دولار للأعمال الخيرية بعد وفاته.

وقال الممثل، الذي دخل قائمة فوربس كواحد من أعلى الممثلين أجرا في العالم عام 2015، إن "المال لست شيئا تملكه إلى الأبد، فعندما تموت يوما، فإنك ستتخلى عنها للآخرين".

وأضاف الممثل، وهو أصلا من هونغ كونغ "لا يمكنك أن تأخذ أموالك معك إلى القبر عندما تموت"، مضيفا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية "مونهوا"، أن زوجته جاسمين تان دعمت قراره بقوة.

وكان تشاو يون فات، المعروف بقيامه ببطولة فيلم "كروتشين تايغر هدين دراغون" ومشاركته في أجزاء من فيلم "قراصنة الكاريبي" وأفلام أخرى، قد نال إعجاب الناس والمعجبين به في السنوات الأخيرة بنمط حياته المعتدل والمتواضع.

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