5 مباريات هامة في انطلاق الدور الثاني للممتاز "ب"

تقام في الثانية والنصف من عصر الخميس خمس مباريات في المجموعة الثالثة من مسابقة دوري الممتاز "ب" خلال منافسات الدور الثاني للموسم الجديد.

على استاد دمنهور، لقاء القمة بين المتصدر الرجاء بقيادة أحمد عاشورصاحب الـ 27 نقطة، ودمنهور الوصيف، بقيادة هاني العقبى، برصيد 23 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول فوز الرجاء بثلاثية نظيفة.

وعلى ملعب شربين، يلعب فريق المنصورة، بقيادة ياسر الكنانى برصيد 22 نقطة مع فريق نادى مركز شباب تلا - قبل الأخير - بدون قيادة فنية بعد استقال المدير الفني اشرف السيد ورصيد تلا 7 نقاط، وحقق المنصورة الفوز بصعوبة في الدور الأول بهدف نظيف.

وعلى ستاد كفر الشيخ، يخوض سيدى سالم الأخير بقيادة إبراهيم الشهيدي، برصيد 3 نقاط مع نادى بلديه المحله الخامس بقيادة أحمد العجوز برصيد 21 نقطة، وكانت نتيجه الدور الاول فوز البلدية 1/2.

ويشهد ستاد الإسكندرية، إقامة لقاء أبو قير للأسمدة الثامن بقيادة أحمد الكأس برصيد 20 نقطة فريق نادى الحمام التاسع بقيادة مصطفى عبده برصيد 16 نقطة.

وعلى استاد غزل المحلة، يحل فريق كفر الشيخ ضيفا على غزل المحله، حيث يدخل الغزل اللقاء برصيد 20 نقطة، بقيادة فنية جديدة لخالد عيد، بينما يملك الكفر 15 نقطة بقيادة نبيل محمود صاحب الـ 15 نقطة، وخسر الكفر على ملعبه في الدور الأول بهدفين لهدف.

وتختم الجولة يوم السبت بمباراتين، حيث يلعب على استاد الإسكندرية فاركو صاحب المركز الـ 11 بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 14 نقطة، مع طنطا الرابع بقيادة أيمن المزين برصيد 21 نقطة، وحسم التعادل السلبي لقاء الدور الأول.

كما يواجه الجزيره بمطروح صاحب المركز الـ 12 بقيادة كرم جابر برصيد 13 نقطة نظيره فريق الأولمبي السادس بقيادة علاء نوح برصيد 21 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول فوز الأوليمبي بهدفين لهدف.

- ترتيب المجموعة الثالثة :

1- الرجاء 27 نقطة

2- دمنهور 23 نقطة

3- المنصوره 22 نقطة

4- البلدية 21 نقطة

5- الأوليمبي 21 نقطة

6- طنطا 21 نقطة

7- غزل المحله 20 نقطة

8- أبو قير 20 نقطة

9- فاركو 17 نقطة

10- الحمام 16 نقطة

11- كفر الشيخ 15 نقطة

12- الجزيره 13 نقطة

13- تلا 7 نقاط

14-سيدى سالم 3 نقاط