رسالة شديدة اللهجة من ضاحي خلفان لـ"أردوغان" لهذا السبب

سخر الفريق ضاحي خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبي من تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تعديه لفظا على رئيس نقابة المحامين التركية.





وقال خلفان، عبر حسابه على "تويتر": "كان السيد رجب أردوغان أمس مثالًا يحتذى في ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير والإيمان بالرأي والرأي الآخر عندما زمجر ونهر رئيس نقابة المحامين الأتراك .. ثم نفرز وفز وخرج خارج القاعة شاتما رئيس نقابة المحامين كعادة الأخونجية الذين أقوالهم لا تطابق أفعالهم دائمًا".





وكان أردوغان قد قاطع رئيس نقابة المحامين الأتراك أثناء كلمته فى احدى المؤتمرات، بعدما أبدى اعتراضه على سياسة الحكومة التركية الداخلية والخارجية، الأمر الذى أثار استياء الرئيس التركى أردوغان، ليقوم بعد ذلك بمغادرة القاعة.



