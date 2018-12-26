دخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مفاوضات جادة مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده بالفترة المقبلة.

الأهلي يبدأ التفاوض مع مهاجمه لتجديد عقده





ويسعى الأهلي لتجديد عقد اللاعب، عقب اقترابه من القيد ضمن قائمة الفريق في يناير المقبل.

وعاد جمال من فترة إعارة إلى نادي بيدفست الجنوب إفريقي ومنه إلى هلسنكي الفنلندي، ولكن تم وضعه على قائمة انتظار الأهلي، ببداية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع الأهلي بعد عامين ويرغب مسؤولو القلعة الحمراء في تمديد تعاقده حتى نهاية عام 2022.