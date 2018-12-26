في الذكرى المائة على ميلاد كمال الشناوي..١٠ معلومات عنه





تحل اليوم الأربعاء، الذكرى المائة على ميلاد الفنان الراحل كمال الشناوي، والذي يعد أحد أعلام السينما المصرية ودنجواناتها المخضرمين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنه.



١- ولد محمد كمال الشناوي في السادس والعشرين من ديسمبر ١٩١٨، في مدينة ملكال بالسودان، ثم انتقل للعيش بالمنصورة.



٢- تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ثم التحق بمعهد الموسيقى العربية.



٣- عمل في بداياته مدرسًا للرسم.



٤- كانت انطلاقته الفنية من خلال المشاركة في ٣ أفلام دفعة واحدة في عام ١٩٤٨، والأفلام هي: "غني حرب"، و"حمامه سلام"، و"عدالة السماء".



٥- قدم عبر مسيرته الفنية أكثر من ٢٠٠ فيلم، وكون ثنائيات ناجحة مع كل من فاتن حمامة وإسماعيل ياسين وشادية.



٦- له تجربة واحدة في مجال الإخراج في عام ١٩٦٥، وهو فيلم "تنابلة السلطان".



٧- كان فيلم "ظاظا" آخر مشاركاته في عالم السينما، وذلك في عام ٢٠٠٦.



٨- وقع في غرام فتاة من جنوب السودان وتزوجها لكن قصتهما انتهت بالطلاق.



٩- نال العديد من التكريمات والجوائز عبر مسيرته الفنية، نذكر منها: "جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992".



١٠- توفي في الثاني والعشرين من أغسطس ٢٠١١، في العشر الأواخر من شهر رمضان، عن عمر ناهز ٩٣ عامًا.



