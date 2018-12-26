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في الذكرى المائة على ميلاد كمال الشناوي..١٠ معلومات عنه

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:56 ص
في الذكرى المائة على ميلاد كمال الشناوي..١٠ معلومات عنه
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شيماء عطية
 
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تحل اليوم الأربعاء، الذكرى المائة على ميلاد الفنان الراحل كمال الشناوي، والذي يعد أحد أعلام السينما المصرية ودنجواناتها المخضرمين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.


١- ولد محمد كمال الشناوي في السادس والعشرين من ديسمبر ١٩١٨، في مدينة ملكال بالسودان، ثم انتقل للعيش بالمنصورة.


٢- تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ثم التحق بمعهد الموسيقى العربية.


٣- عمل في بداياته مدرسًا للرسم.


٤- كانت انطلاقته الفنية من خلال المشاركة في ٣ أفلام دفعة واحدة في عام ١٩٤٨، والأفلام هي: "غني حرب"، و"حمامه سلام"، و"عدالة السماء".


٥- قدم عبر مسيرته الفنية أكثر من ٢٠٠ فيلم، وكون ثنائيات ناجحة مع كل من فاتن حمامة وإسماعيل ياسين وشادية.


٦- له تجربة واحدة في مجال الإخراج في عام ١٩٦٥، وهو فيلم "تنابلة السلطان".


٧- كان فيلم "ظاظا" آخر مشاركاته في عالم السينما، وذلك في عام ٢٠٠٦.


٨- وقع في غرام فتاة من جنوب السودان وتزوجها لكن قصتهما انتهت بالطلاق.


٩- نال العديد من التكريمات والجوائز عبر مسيرته الفنية، نذكر منها: "جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992".


١٠- توفي في الثاني والعشرين من أغسطس ٢٠١١، في العشر الأواخر من شهر رمضان، عن عمر ناهز ٩٣ عامًا.


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