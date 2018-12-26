ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:23 ص
القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي
انتر ونابولي
طباعة
Advertisements
منى العوضي
 
Advertisements

يستعد فريق نابولي لخوض مباراة قوية ضد إنتر ميلان في قمة الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء والموافق 26 ديسمبر.

 

ويخوض الإنتر لقاءه مع نابولي في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة و10:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و11:00 بتوقيت الإمارات.

 

وكان فريق إنتر ميلان تعادل مع كييفو فيرونا بهدف لمثله في الجولة الماضية من الكالتشيو الإيطالي والتي شهدت أيضا فوز فريق نابولي على سبال بهدف نظيف.

 

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة بينما يتواجد في الجهة المقابلة نادي نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

 

وسيتم نقل مباراة إنتر ميلان مع نابولي في الدوري الإيطالي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 4 الرياضية المشفرة بصوت المعلق المميز حفيظ دراجي.

 

وهناك عدد من القنوات المفتوحة عبر الأقمار الصناعية ويمكنكم متابعة مباراة الإنتر ونابولي عبرها مثل قناة "بورت تي في 1" وأيضا قناة "Eleven Sports 1 HD".

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة الإنتر ونابولي في الدوري الإيطالي عبر موقع الفجر الرياضي مجانا وبدون تقطيع.

Advertisements
المزيد عن: يوم الاربعاء نقل مباراة نابولي منافسات الدوري رياضة انتر القنوات المجانية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي