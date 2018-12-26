القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

يستعد فريق نابولي لخوض مباراة قوية ضد إنتر ميلان في قمة الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء والموافق 26 ديسمبر.

ويخوض الإنتر لقاءه مع نابولي في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة و10:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و11:00 بتوقيت الإمارات.

وكان فريق إنتر ميلان تعادل مع كييفو فيرونا بهدف لمثله في الجولة الماضية من الكالتشيو الإيطالي والتي شهدت أيضا فوز فريق نابولي على سبال بهدف نظيف.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة بينما يتواجد في الجهة المقابلة نادي نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

وسيتم نقل مباراة إنتر ميلان مع نابولي في الدوري الإيطالي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 4 الرياضية المشفرة بصوت المعلق المميز حفيظ دراجي.

وهناك عدد من القنوات المفتوحة عبر الأقمار الصناعية ويمكنكم متابعة مباراة الإنتر ونابولي عبرها مثل قناة "بورت تي في 1" وأيضا قناة "Eleven Sports 1 HD".

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة الإنتر ونابولي في الدوري الإيطالي عبر موقع الفجر الرياضي مجانا وبدون تقطيع.