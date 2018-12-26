عرض ومناقشة فيلم "في ستديو مصر" بجمعية نقاد السينما.. الأحد





تعرض جمعية نقاد السينما المصريين الفيلم الوثائقي الطويل "في ستوديو مصر" للمخرجة منى أسعد، وذلك يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الجاري في تمام السابعة مساءً بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة يُديرها الناقد محسن ويفي في حضور مخرجة الفيلم منى أسعد.





ملخص الفيلم: طرح ستوديو مصر للخصخصة عام 2000، بعد عقود من خضوعه لإدارة القطاع العام، فأقدم فريق من الشباب عاشقي السينما والعاملين بها على تحديث الستوديو العريق، وبعد مرور 15 عامًا يتأمل الفريق هذه المغامرة.





"في ستوديو مصر" تحية لعالم السينما السحري، حيث يأخذنا ستوديو مصر في رحلته عبر الزمان والمكان، عبر التاريخ والخيال، عبر صداقات وتطلعات وأحلام.



