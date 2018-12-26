"ملك الغابة لدغته كوبرا".. مواطن القوة بين بشرى ومحمد رمضان!

حرب غنائية خاضتها الفنانة بشرى، ضد الفنان محمد رمضان، ردًا على تشبيه نفسه بالأسد في أغنية سابقة، فقررت أن تصبح الأفعى التي تنال من ملك الغابة، بلدغة ثعبان "كوبرا" القاتلة، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وانتظر الجميع تطورات الصراع بين نجمين استخدما سلاح أشرس الحيوانات حول العالم.

وفي السطور التالية، يرصد " الفجر الفني " أهم مواطن القوة لدى "الأسد" و"الكوبرا" وأيهما الأكثر قدرة على الفتك بأعدائه.

الأسد

1- يمتاز الأسد بوجود مسافة كبيرة بين كتفيه، وهي أكبر مسافة بين أبناء فصيلته من السنوريات، ويبلغ وزن ما يمتلكه من كتلة العضلات الحركية، ما لا يقل عن 250 كيلوغرام.





2- وكذلك قبضة معكوفة مليئة بالعظم والتي تخفي بين طياتها المخالب الصلبة القوية، التي تمكنه من الإمساك بفريسته مهما كان حجمها كبيرًا.





3- يستطيع الأسد تهشيم العظام والفتك بها وتقطيع لحم الفريسة، وتقدر قوة القبضة بإسقاط وزن 55 كيلوغراماً من ارتفاع 3 أمتار، حيث إن ذلك كافٍ لتحطيم رأس الضحية بكل سهولة مهما كبر حجمها.





4- يبلغ طول أنياب الأسد الصلبة حوالي 8 سم، حيث إنه يستطيع السيطرة على رأس الفريسة بقوة، وحركة الفك تمكنه من تناول ما يزيد عن 27 كيلوغراماً من اللحم بشكل يومي، وهو ما جعله يتصدر قائمة الحيوانات في السلسلة الغذائية.





5- اللبدة هي مجموعة الشعر الكثيفة المحيطة برأس الأسد، وهي ما تميزه عن باقي السنوريات، حيث إنها تساعده على بث الرعب والخوف في قلب العدو، لأن حجمها يزداد في لحظات غضب الأسد أو عند مهاجمته للحيوانات الأخرى.





الأفعى

1- تستطيع الأفعى الاستناد على جزء من جسمها ورفع رأسها عاليًا، ما يساعدها على السيطرة على عدوها، وكشف مساحة أكبر أمامها، وتسهيل عملية الوصول إلى الطعام.





2- تستغل رشاقتها في عملية الصيد والحصول على الغذاء، وتمتلك طبقة من الجلد حول منطقة الرقبة والرأس تستخدمها من أجل التهديد وبث الخوف في العدو.





3- هذا النوع من الأفاعي يستطيع ابتلاع الفريسة عن طريق فتح فكين عملاقين على مصرعيهما، وهذا يمكنها من إحكام سيطرتها على ما يتم اصطياده، ويساعدها على ابتلاع كائنات حية كبيرة الحجم.





4- الكوبرا ليست النوع الأكثر فتكاً بين باقي الثعابين السامة، لكنها لديها القدرة على قتل ضحيتها بضخ كمية كبيرة من السم العصبي في لدغة واحدة، وهذه الكمية تكفي لقتل 20 شخصاً أو فيل كبير الحجم في وقت قصير.





5- يهاجم سم "الكوبرا" الجهاز العصبي للضحية، ينتج عنه أعراض مرضية تصل إلى الإصابة بالشلل، ويمكن لإنسان لدغته أفعى أن يموت خلال 30 دقيقة، إذا لم يسعف بالمصل المناسب فوراً.



