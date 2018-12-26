سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع مباراة نابولي ضد إنتر ميلان في قمة الجولة الثامنة عشر مز منافسات بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، مساء اليوم الأربعاء.

قمة نارية.. موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





ويلتقي الإنتر مع نابولي في بطولة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة و10:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و11:00 بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة حيث يريد الاقتراب أكثر فأكثر لمنافسه الأقرب نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

ويسعى فريق إنتر ميلان للفوز باللقاء بعد أن تعثر أمام كييفو فيرونا بهدف لمثله في الجولة الماضية والتي فاز خلالها نابولي على سبال بهدف نظيف.

وستكون مباراة إنتر ميلان مع نابولي في الدوري الإيطالي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 4 الرياضية المشفرة بصوت المعلق المميز حفيظ دراجي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة الإنتر ونابولي في الدوري الإيطالي عبر موقع الفجر الرياضي مجانا وبدون تقطيع.