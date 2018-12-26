ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس تصل القاهرة برفقة خطيبها المصري (صور)
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:30 ص
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وصلت مليندا جيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس ميكروسوفت، صباح أمس، مع خطيبها المصري نائل نصار إلى القاهرة، وذلك لقضاء إجازة سياحية معًا.
وتكمل ابنة الملياردير الأمريكي عامها الـ 22 في أبريل المقبل، بعد عام مميز جدًا جمعها مع حبيبها المصرى حيث جمعهما حب الفروسية فهى متمرسة به وتعشق القفز بالخيل.
وارتبطت ابنة الملياردير بعلاقة عاطفية قبل عامين بنائل إلا أنهما قررا الزواج فتقدم بخطبتها العام الحالي، بعد قصة حب شهدها العالم من خلال تبادل صورهما بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويبلغ نصار، 27 عامًا، وهو مصري الأصل ولكنه ولد في الكويت، ثم درس في كاليفورنيا، وهو خريج عام 2013، وبعد ذلك توجه للفروسية التي جمعته بـ"ليندا"، بل إنه مميز جدا بها، حيث حصل على المركز الأول في قفز الحواجز بإحدى البطولات الكبرى بأمريكا.
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