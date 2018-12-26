مجلة أمريكية: هذا هو الوقت الأمثل لزيارة مصر



وأضاف "سمير"، في برنامجه "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه يوجد بمصر سياحة شاطئية، وسياحة علاجية، وغيرها من أنواع السياحة وبالتأكيد سياحة الآثار التاريخية.



ولفت إلى أن مجلة "فوربس" الأمريكية نشرت تقريرا بعنوان "لماذا يجب أن تسافر إلى مصر حاليًا"، وأوضحت أن الوضع الأمني في مصر تحسن بشكل كبير، وزالت كل التوترات التي كانت تشهدها البلاد.



وأشار إلى أن المجلة أكدت عودة وازدها صناعة السياحة في مصر، وتوافد السياح على مصر، مشددة على أن هذا هو الوقت الأمثل لزيارة مصر، لزيارة معالمها السياحية مثل الأقصر وأسوان، والمتحف المصري الكبير.



هذا، وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين في العالم، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران، وتعد مناطق الأقصر، أسوان، القاهرة، الإسكندرية، الساحل الشمالي، البحر الأحمر، جنوب سيناء من أكثر المناطق جذبًا للسياح بشكل عام.

قال الإعلامي أحمد سمير، إن السياحة بدأت تتعافى في القترة الأخيرة، موضحا أن مصر من حقها أن تكون واحدة من أهم الدول السياحية في العالم.