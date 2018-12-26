يحل فريق يوفنتوس بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضيفا ثقيلا على أتلانتا وذلك مساء اليوم الأربعاء وتأتي تلك المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





وتنطلق ضربة بداية مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الالإيطالي الكالتشيو اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أتلانتا.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة بعد أول 17 جولة، بينما في المقابل يتواجد أتلانتا بالمركز التاسع برصيد 27 نقطة.

وكان فريق يوفنتوس قد فاز على روما بهدف دون مقابل في الجولة الماضية ليرفع رصيده للنقطة 49 ويوسع الفارق مع نابولي إلى 8 نقاط ويعزز صدارته لجدول الترتيب.

وستكون مباراة يوفنتوس مع أتلانتا في بطولة الدوري الإيطالي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق خالد الحدي

ويمكنكم متابعينا الكرلم مشاهدة البث المباشر من مباراة يوفنتوس وأتلانتا عبر موقع الفجر الرياضي.