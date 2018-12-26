في عيد ميلاد غادة رجب.. ٩ معلومات عن أول مطربة مصرية تغني بالتركية
تحتفل المطربة غادة رجب، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الثالث والثلاثين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.
١- ولدت غادة في السادس والعشرين من ديسمبر ١٩٨٥.
٢- تنتمي لعائلة فنية، فوالدها هو الدكتور رضا رجب عازف الكمان وعميد المعهد العالي للموسيقى العربية سابقًا، أما والدتها فهي خريجة كلية التربية الموسيقية.
٣- بدأت الغناء منذ كانت في الثامنة من عمرها، حيث لقبت بالطفلة المعجزة.
٤- اشتهرت بتقديم أوبريتات أعياد الطفولة منها أوبريت الأمثال الشعبية وأوبريت حورس.
٥- طرحت أولى أغنياتها الخاصة بعنوان "يا خسارة" أثناء حرب الخليج، وحققت من خلالها نجاح كبير.
٦- تعاونت مع كبار الملحنين والشعراء المصريين والعرب، على رأسهم: "بليغ حمدي، وعمار الشريعي، وكاظم الساهر، وإلياس الرحباني، ومحمد الموجي، وحلمي بكر، وسيد مكاوي، وسيد حجاب، وجمال بخيت، ونزار قباني، وبهاء الدين محمد.
٧- درست اللغة التركية، وتعد أول مطربة مصرية تغني بها، حيث قدمت أغنيات تعاونت فيها مع مشاهير الموسيقى في تركيا أمثالسلامي شاهين وعازف الكلارينيت التركي العالمي حسنو.
٨- اتجهت للتمثيل، وجسدت شخصية المطربة نجاة الصغيرة في مسلسل "السندريلا".
٩- شاركت في برنامج "أعزائي المشاهدين مافيش مشكله خالص" مع الفنان محمد صبحي، حيث قامت بتمثيل وغناء 3 مسرحيات بالبرنامج، هي "العشوئيات، نصي التاني، السلوك الحضاري".
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