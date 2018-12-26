مستشار السادات: الشعب الإسرائيلي رقص فرحا عند زيارة الرئيس الراحل



وتابع "عبدالجواد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنه في الفندق الذي كانوا يقيمون فيه ظلوا يرقصون فرحًا حتى الصباح.



وتابع المستشار الإعلامي للرئيس الراحل، أنه عندما قابل "جولدا مائير"، قال لها "إية يا سيدة يا عجوز".



وكشف أن إسرائيل كانت قد قررت استخدام القنبلة الذرية، ولكنهم خشوا أن تضر بإسرائيل كما ستضر بمصر، وفي اليوم الرابع عندما اتصلت "جولدا مائير"، بهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي، قال لها: "يا مائير لقد خسرتي الحرب"؟



وتحل اليوم، الموافق 25 ديسمبر، الذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل محمد أنور السادات.



وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة ذكرى مئوية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أن سيرة السادات ملهمة للجميع، وأنه شخص تفانى حتى آخر قطرة من دمه لخدمة وطنه.



وقال "السيسي"، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من أشجع وأخلص أبناء مصر، رجل تجسدت فيه حكم شعب مصر وامتلك شجاعة القرار ورؤية المستقبل، فاستحق تقديرًا خالدًا من شعبه ووطنه بل ومن جميع شعوب العالم.



وأضاف أن الرئيس الأسبق بطل مصري الذي تظل سيرته ملهمة لنا وللأجيال المقبلة من بعدنا، "لقد اتخذ السادات قرار حرب أكتوبر المجيدة في ظل ظروف صعبة، وتحت ضغوط هائلة لم تفقده تماسكه الذهني والعصبي، فأجاد التخطيط، والإعداد والترتيب، سياسيًا من خلال عبقرية مشهود لها، وعسكريًا من خلال كفاءة وقدرة قواتنا المسلحة العظيمة، فكان الانتصار الذي أعاد لمصر والأمة العربية بأسرها الكرامة والشرف، وأكد مدى قوة وصلابة هذا الشعب العظيم".



وتابع: "ولم تكن الحرب هدفًا أبدًا في حد ذاته، ولأن شعب مصر صاحب الحضارة الأعرق في التاريخ، يعلم معنى السلام والأمان ويقدرهما، فقد مهدت حرب أكتوبر الطريق أمام السادات ليقوم بواحدة من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث، ويتجه نحو السلام، ليضع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم أمام مسئولياتها التاريخية، ويظل السادات خالدًا في وجدان شعبه وشعوب العالم".

قال محمد عبدالجواد، المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الشعب الإسرائيلي كله من مطار بن جوريون وحتى القدس وقف يرقص فرحًا بمجيء الرئيس الراحل، أثناء زيارته إلى إسرائيل.