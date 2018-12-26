اليوم.. إجراء قرعة كأس مصر للشباب

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، فعاليات قرعة كأس مصر للشباب ظهر اليوم بمقر الجبلاية بالجزيرة.

وكان الاتحاد المصري، أرسل خطابات رسمية إلى الفروع والمناطق التابعة لها الأندية من أجل تأكيد الموعد عليهم، لإجراء القرعة.

واشتملت الخطابات على ضرورة إرسال الأندية المشاركة مندوب معتمد من النادي، بحضور القرعة ومعه اسم الملعب الذي سيقام عليه المباريات وموافقة الجهات الأمنية و صاحب الملعب إذا كان الملعب مؤجرًا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في أكتوبر الماضي عن استنساخ بطولة كأس مصر للشباب وتلقى فاكسات رسمية بمشاركة 120 ناديًا في الحدث الأول من البطولة.

وحدد مسؤولو الجبلاية مبلغ 100 ألف جنيه، للفائز بالمركز الأول وكأس البطولة، فيما يتم تحديد مبلغ 50 ألف جنيه للوصيف.