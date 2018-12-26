ننشر صور الكاتدرائية الجديدة بدير الأنبا مقار بوادي النطرون

حصلت "الفجر" على صور من داخل الكاتدرائية الجديدة بدير الأنبا مقار بجبل وادي النطرون.





ومن المقرر أن يفتتح البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الإسكندرية المرقسية، ويدشنها في نهاية شهر يناير المقبل.

وقال مصدر كنسي، إن الكاتدرائية أنشأت على مساحة أكثر من فدان، وستكون أكبر كاتدرائية في أديرة وادي النطرون، مشيرًا لـ"الفجر"، إلى أن الكاتدرائية أنشأها أحد رجال الأعمال على نفقته الخاصة بتكلفة تزيد على 5 ملايين جنيه.





واشترت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنيسة بموسكو، خلال شهر يونيو الماضي، على أن تحولها لملكيتها وتسجلها باسم الكاتدرائية، وذلك في أعقاب موافقة الكنيسة الروسية والسلطات هناك على افتتاح كنيسة تخدم الأقباط المصريين المقيمين بالعاصمة الروسية، لتزيد الكنيسة القبطية من تواجدها في دولة أخرى ويبلغ عدد الدول المتواجدة فيها بالمهجر 63 دولة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد أوفد كل من الأنبا ثيؤودسيسوس، أسقف وسط الجيزة، والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، لمعاينة أحد الكنائس القديمة في موسكو، وتم الاستقرار على شرائها، وذلك في أعقاب علاقات استثنائية تتمتع بها الكاتدرائية حاليًا مع الكنيسة الروسية.





وكرم البطريرك كيريل بابا موسكو وسائر روسيا، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العام الماضي، لدوره الكبير في توطيد العلاقات بين الكنيستين الروسية والمصرية.

وأوفدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في يونيو 2017، وفدًا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يضم أساقفة ورؤساء أديرة ورهبان، إلى روسيا، للتعرف على الأديرة الروسية والحياة الرهبانية فيها وتبادل الخبرات الروحية.





والتقى الوفد الذي ضم في عضويته 6 أساقفة ورؤساء أديرة، أبرزهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها، الأنبا كيرلس أفامينا رئيس دير مارمينا بكينج مريوط، والأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، بممثلي الأديرة الروسية، والبطريرك كيرل الأول بطريرك روسيا وعموم موسكو للروم الأرثوذكس، كما أجرى الوفد الكنسي، زيارة إلى العديد من الأديرة الخاصة بالكنيسة الروسية، بالإضافة إلى استمرار اتفاقات التبادل العلمي بين الكنيستين حيث يتبادلا البعثات الدراسية بين رهبان الأديرة والقساوسة، وكان من بين أشهر مبعوثي الكنيسة القبطية في روسيا الأنبا انطونيوس مطران القدس حين كان راهبًا في دير الأنبا انطونيوس ومازال طالبا هناك لم يحصل على درجة الدكتوراه في العلوم اللاهوتية حتى اليوم.



