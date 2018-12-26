أخرج "شنطة سفر" لأنغام وعمل مساعدا ليوسف شاهين.. معلومات عن عاطف الطيب في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الأربعاء الذكرى الحادية والسبعين على ميلاد المخرج الراحل عاطف الطيب.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنه.

١- ولد عاطف الطيب في السادس والعشرين من ديسمبر ١٩٤٧، في جزيرة الشورانية بسوهاج.





٢- تخرج في المعهد العالي للسينما - قسم الإخراج عام 1970.





٣- عمل مساعد مخرج مع مدحت بكير في فيلمي "ثلاثة وجوه للحب" عام 1969، و"دعوة للحياة" عام 1973، كما عمل مساعد للمونتاج مع كمال أبو العلا.





٤- أدى الخدمة العسكرية في الجيش أثناء حرب أكتوبر، في الفترة من ١٩٧١ وحتى ١٩٧٥، وخلالها لم يخرج سوى فيلم قصير بعنوان جريدة الصباح" عام ـ1972، من إنتاج المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة.





٥- عمل مساعد مخرج مع شادي عبدالسلام في فيلم "جيوش الشمس"، ومع يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية ليه؟".





٦- شارك كمساعد مخرج في عدة أفلام أجنبية صُورت في مصر، مثل فيلم "جيمس بوند الجاسوس الذي أحبني" عام 1977، و"جريمة على نهر النيل" عام 1978، و"أبو الهول" عام 1980.





٧- خرج أول أفلامه الروائية الطويلة في عام ١٩٨٢، بعنوان "الغيرة القاتلة".





٨- عُرف بإخراج الأفلام شديدة الواقعية، وقدم على مدار ١٥ عامًا، ٢١ فيلمًا، أشهرها "ملف في الآداب"، و”الحب فوق هضبة الهرم“، و”البريء“، و”كتيبة الإعدام“، و”الهروب“، و”ناجي العلي“، و”ضد الحكومة“.





٩- له تجربتين في إخراج الفيديو كليب، حيث أخرج في عام 1994 أغنيتي "شنطة سفر" لأنغام، و"كتبتلك" للطيفة.





١٠- توفي في الثالث والعشرين من يونيو ١٩٩٥، قبل أن ينتهي من فيلمه الأخير "جبر الخواطر"، ليكمله المونتير أحمد متولي وحيدًا.







