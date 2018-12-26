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"فضيحة جديدة".. قطر تحاول إرضاء الاحتلال الإسرائيلي في "مونديال 2022" (فيديو)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:25 ص
فضيحة جديدة.. قطر تحاول إرضاء الاحتلال الإسرائيلي في مونديال 2022 (فيديو)
تميم الإرهابي يحاول إرضاء إسرائيل
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عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير مصورًا بعنوان "قطر تسعى لإرضاء إسرائيل"، أكدت فيه سعي قطر المستمر لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنه بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تُجهز قطر بشكل خاص استقبال المشجعين الإسرائيليين الراغبين في مشاهدة مباريات مونديال 2022 .

وأشارت القناة، إلى أن الإعلام الإسرائيلي كشف الاتصالات السرية بين قطر وأحد حاخامات اليهود في أمريكا وعرضت على الحاخام الأمريكي مارك شناير العمل كمستشار للجنة المنظمة فيما يتعلق باستضافة المشجعين اليهود، من أجل تهيئة الأجواء لاستقبال مشجعي كرة القدم الإسرائيليين، مؤكدة أن قطر التي تتهم الجميع بالعمالة والتطبيع تسعى في الوقت الحالي لنيل رضا إسرائيل.

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