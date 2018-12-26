وزير الاستثمار السعودي: أعددنا دراسة حول إعادة النظر في فرض رسوم على العمالة الوافدة
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
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كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، عن أن دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، استكملت وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء السعودي.
وأوضح في حوار مع قناة "روتانا خليجية"، أن المجلس سينظر في إيجابيات القرار وكذلك التحديات التي يواجهها، وسيتم الإعلان عن القرار في غضون شهر.
وقال فيما يتعلق بنتيجة الدراسة وإن كان التوجه نحو تثبيت الرسوم أو خفضها، إن "اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن"، مضيفاً أن "توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي وهو ما أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت لحد الآن في الإبقاء على الرسوم، لكن في نفس الوقت تتم دراسة القرار دراسة شاملة ومراجعة التطورات".
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