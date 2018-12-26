مهاجم إنبي الجديد: علي ماهر وراء انضمامي لانبي
أكد عمر بسام مهاجم إنبي الجديد أنه فضل الانضمام لنادي إنبي بسبب تواجد علي ماهر على رأس القيادة الفنية للفريق البترولي.
مهاجم إنبي الجديد: علي ماهر وراء انضمامي لانبي
وقال
عمر خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى:
"انبي طلب انضمامي بعد إصابة مهاجمه عرفة السيد بقطع في الرباط الصليبي وتجددت
المفاوضات بعد تولي علي ماهر المسؤولية ووافقت على الفور لأنه يعلم قدراتي جيدا".
وأضاف:
"لم أحصل على فرصتي كاملة مع المقاصة لأن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الفيومي
يعتمد على رأس حربة وحيد وهو الغاني جون أنطوي".
وأعرب
عمر بسام مهاجم انبي الجديد عن أمنيته في تسجيل هدف بشباك شقيقه محمد بسام حارس مرمى
طلائع الجيش. وواصل:
"واجهت شقيقي في 3 مباريات سابقة ولم أحرز اي هدف". وأضاف:
"محمد بسام يقدم مستوى قوي هذا الموسم ولو بيلعب في الاهلي او الزمالك لانضم لصفوف
المنتخب على الفور".
وأعرب
عمر بسام مهاجم انبي الجديد عن أمنيته في تسجيل هدف بشباك شقيقه محمد بسام حارس مرمى
طلائع الجيش.
وواصل:
"واجهت شقيقي في 3 مباريات سابقة ولم أحرز اي هدف".
وأضاف:
"محمد بسام يقدم مستوى قوي هذا الموسم ولو بيلعب في الاهلي او الزمالك لانضم لصفوف
المنتخب على الفور".