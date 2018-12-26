أكد عمر بسام مهاجم إنبي الجديد أنه فضل الانضمام لنادي إنبي بسبب تواجد علي ماهر على رأس القيادة الفنية للفريق البترولي.

مهاجم إنبي الجديد: علي ماهر وراء انضمامي لانبي





وقال عمر خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "انبي طلب انضمامي بعد إصابة مهاجمه عرفة السيد بقطع في الرباط الصليبي وتجددت المفاوضات بعد تولي علي ماهر المسؤولية ووافقت على الفور لأنه يعلم قدراتي جيدا".

وأضاف: "لم أحصل على فرصتي كاملة مع المقاصة لأن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الفيومي يعتمد على رأس حربة وحيد وهو الغاني جون أنطوي".



