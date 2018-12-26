عاجل.. عملاق الدوري الألماني يتحرك لضم نجم منتخب مصر

كشفت صحيفة ألمانية عن سعي أحد أندية القمة بالدوري الألماني التعاقد مع المحترف المصري الدولي محمود حسن "تريزيجيه" في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بيناير القادم.

عملاق الدوري الألماني يتحرك لضم نجم منتخب مصر





ووفقاً لصحيفة "كيكر" الألمانية يوم الثلاثاء، فإنَّ تريزيجيه، جذب أنظار شتوتجارت، في ظل تألقه مع فريقه قاسم باشا، بعدما سجل 5 أهداف، خلال 17 مباراة بالدوري التركي هذا الموسم.

وارتبط اسم تريزيجيه طوال الصيف الماضي، بالانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يستمر اللاعب في الدوري التركي.

وكان اللاعب، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، قد سجل 13 هدفًا، وصنع 7 أخرى خلال 31 مباراة في الموسم الماضي.

ويُعدُّ تريزيجيه، أحد الركائز الأساسية في تشكيل منتخب مصر، الذي ظهر معه بكافة مبارياته الثلاث بمونديال روسيا، أمام أوروجواي، وروسيا، والسعودية، قبل الإقصاء من الدور الأول.

وسبق لتريزيجيه اللعب ضمن صفوف الأهلي المصري، قبل أن ينضم إلى أندرلخت البلجيكي، الذي رحل عنه لقاسم باشا، ليرتبط معه بعقد ينتهي في يونيو2021.



