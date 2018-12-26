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خاص.. حلمي طولان يبحث في الناشئين عن "بديل الغرباوي"

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:19 ص
خاص.. حلمي طولان يبحث في الناشئين عن بديل الغرباوي
حلمي طولان
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أحمد شاكر
 
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قرر حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تصعيد أحمد السيد، حارس مرمى الناشئين، لتدريبات الفريق قبل استئناف مباريات الدوري العام.

 

خاص.. حلمي طولان يبحث في الناشئين عن "بديل الغرباوي"


وجاء قرار طولان بعد ظهور الحارس بمستوى طيب في مباريات فريقه في دوري الناشئين، بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفني لزعيم الثغر في تعويض رحيل محمود الغرباوي، والذي انتقل إلى الجونة بالعام الجديد.

 

وأكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق، لمراسل "الفجر الرياضي"، أن الفريق يضم ثلاثة حراس وهم الهاني سليمان ومحمود الزنفلي ومحمد صبحي، وأن طولان سوف يضم كل فترة قصيرة حارس ناشىء لاختباره مع الفريق الأول.

 

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