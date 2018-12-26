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تعرف على سبب نشوب حريق داخل شقة في هضبة الأهرام

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:19 ص
تعرف على سبب نشوب حريق داخل شقة في هضبة الأهرام
حريق - صورة أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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أكدنت التحريات الأولية بمديرية أمن الجيزة، أن ماس كهربائي وراء نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة هضبة الأهرام.

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، قد سيطرت على حريق شب بغرفة "الريسبشن" بشقة سكنية بمنطقة هضبة الأهرام، ولم يسفر الحريق عن وقوع ايه إصابات.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا، مساء أمس، يفيد بنشوب حريق بغرفة الريسبشن بشقة سكنية بمنطقة هضبة الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء، لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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