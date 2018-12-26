عاجل.. إنبي يوجه رسالة نارية للأهلي والسبب صفقة الشتاء المنتظرة!

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي أن ناديه يسعى لإبرام ثلاث صفقات جديدة بعد التعاقد مع الثنائي عمر بسام وأحمد صابر.

إنبي يوجه رسالة نارية للأهلي والسبب صفقة الشتاء المنتظرة!





وقال عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الأهلي يريد شراء حمدي فتحي بأقل سعر وعلي ماهر المدير الفني للفريق قال من سيكون بديله خاصة مع ندرة لاعبي الوسط المدافعين بالفريق".

وأضاف: "عرض الأهلي ضعيف ماديا ومن الصعب إتمام الصفقة خلال تلك الفترة".

وكان مسؤولو نادي إنبي حددوا في وقت سابق، شروطهم من أجل انضمام حمدي فتحي لاعب وسط الفريق البترولي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي البترولي أن على ماهر المدير الفني رحب ببيع حمدي فتحي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل الحصول على 3 لاعبين ومقابل مادي.

واشترط نادي إنبي التعاقد مع عمرو جمال وعلي لطفي وميدو جابر على سبيل الإعارة بجانب 15 مليون جنيه، للموافقة على بيع حمدي فتحي للأهلي.

وأشار إلى أن في حال رفض الأهلي التخلي عن لاعبيه لنا، سوف نطلب ما لا يقل عن 30 مليون جنيه من أجل بيع اللاعب بشكل نهائي للأهلي.

وخاض حمدي فتحي 16 مباراة مع إنبي هذا الموسم بواقع 15 مباراة في الدوري ومباراة في كأس مصر أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

جدير بالذكر أن الأهلي دعم صفوفه قبل بداية الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع الأنجولي جيرالدو ومحمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر المقاصة بجانب الشاب محمود السلمي.