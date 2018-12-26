عاجل.. نجم الأهلي يفاجئ الجميع ويعلن اعتزال الكرة نهاية الموسم

أكد طارق الغنام نجم النادي الأهلي لكرة السلة أنه قرر اعتزال اللعبة نهاية الموسم الحالي بعد تحقيقه كافة الطموحات التي كان يضعها أمام عينيه خلال السنوات الماضية.

نجم الأهلي يفاجئ الجميع ويعلن اعتزال الكرة نهاية الموسم





وقال الغنام في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ربنا كرمني بالأهلي وجماهيره خلال مسيرتي في الملاعب، هذا أخر موسم لي في كرة السلة".

وتابع: "هناك اكثر من مجال وارد أن انضم اليه بعد الاعتزال، ولكن عندي حلم هو اني اكون في مجلس ادارة الأهلي، هذا حلم طوال تاريخي".

وأضاف الغنام: "من الوارد أن أتواجد في انتخابات الأهلي في الدورة المقبلة حسب الجو العام، لا أرى نفسي في الجانب الفني".

من جانبه، قدم طارق الغنام نجم النادي الأهلي لكرة السلة اعتذاره بصفته قائداً للفريق لجماهير الفريق عن نتيجة مباراة الاتحاد في نهائي دوري المرتبط.

وقال الغنام في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الفوز بالدوري في مباراة المرتبط جعل اللاعبين لديهم أريحية كبيرة في مباراة الرجال مساءً".

وواصل: "هذا الطبع عيب في اللاعب المصري ولكن كان من المطلوب من اللاعبين أن يقاتلوا بشكل أكبر في المباراة".

وأضاف: "أعتذر لجماهير الأهلي بصفتي قائدًا للفريق عن نتيجة مباراة الاتحاد السكندري".