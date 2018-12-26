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الكرملين يجمع كوكبة من ألمع نجوم الأوبرا في العالم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:28 ص
الكرملين يجمع كوكبة من ألمع نجوم الأوبرا في العالم
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الفجر الفني
 
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يجتمع ألمع نجوم الأوبرا في العالم لإحياء حفل مشترك على خشبة قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، في 4 يونيو المقبل.

وأفاد ناطق باسم شركة الإنتاج "Berin Iglesias Art" بأن الحفل يقام بمشاركة: الإيطالي، أندريا بوتشيلي، والروسية آنا نيتريبكو، والأذربيجاني يوسف أيفازوف، والروسية أولغا بيريتياتكو.

وقال منتج الحفل، ماكسيم بيرن، إن الحفل سيسجل في تاريخ العروض الموسيقية، كما سجل في تاريخ الموسيقى العرض المشترك لنجمي الأوبرا: آنا نتريبكو ودميتري خفوروستوفسكي في الساحة الحمراء بموسكو، وأول عرض موسيقي لأساطير الأوبرا الثلاث دومينغو، كاريراس، بافاروتي، والذي أقيم عام 1990 في روما.

وأضاف المنتج أن الجمع بين نجوم الأوبرا على خشبة واحدة بدا أمرا مستحيلا، لأن الجداول الزمنية لكل منهم محددة مسبقا لأعوام لا لأشهر.

ويتضمن ريبرتوار، آنا نيتريبكو، العديد من الأدوار من أوبرات لريمسكي كورساكوف، جوزيبي فيردي، جياكومو بوتشيني وغيرهم من أبرز مؤلفي الأوبرات.

وأشار منتج الحفل إلى أن العروض المشتركة لآنا نيتريبكو وزوجها، يوسف أيفازوف، تتميز دوما بنعومة خاصة وطاقة موسيقية قوية.

ومن بين آخر الجولات الفنية للنجم الأذربيجاني غنى على خشبات مسارح دار الأوبرا البافارية في ميونيخ، مسرح براغ الوطني في براغ، مسرح ماريينسكي في بطرسبرغ، وغيرها.

أما النجم الإيطالي أندريا بوتشيلي فتتضمن تسجيلاته 16 ألبوما، يبلغ عدد مبيعاتها 90 مليون نسخة في كافة أنحاء العالم.

أما أكثر مغنيات الأوبرا شهرة في أوروبا، أولغا بيريتياتكو، فقد اشتهرت بأدوارها في أوبرات هاندل، وموتسارت، وبيليني، ودونيزيتي، وروسيني وغيرهم.

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