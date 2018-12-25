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نيكى ميناج تنضم لفريق عمل فيلم Angry Birds Movie 2.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:52 م
نيكى ميناج تنضم لفريق عمل فيلم Angry Birds Movie 2.. اعرف التفاصيل
نيكى ميناج
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الفجر الفني
 
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وقعت النجمة العالمية نيكي ميناج عقد انضمامها لفريق عمل فيلم " Angry Birds Movie 2 " ، ولم يعلن حتى الآن أي تفاصيل عن الدور الذي ستقدمه مغنية الراب الشهيرة البالغة من العمر 36 عاما.


وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك نيكي ميناج بصوتها في فيلم " انيميشن " حيث قدمت في 2012 دور " ستيفي " ضمن أحداث فيلم " Ice Age: Continental Drift ".


يذكر أن نيكي ميناج بدأت حياتها الفنية عام 2004 و قدمت عدد كبير من الاغنيات الناجحة ، و من أبرزها " super bass " و " right by my side " و " the night is still young " و " pound the alarm " ، و غيرهم.

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