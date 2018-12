نيكى ميناج تنضم لفريق عمل فيلم Angry Birds Movie 2.. اعرف التفاصيل

وقعت النجمة العالمية نيكي ميناج عقد انضمامها لفريق عمل فيلم " Angry Birds Movie 2 " ، ولم يعلن حتى الآن أي تفاصيل عن الدور الذي ستقدمه مغنية الراب الشهيرة البالغة من العمر 36 عاما.





وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك نيكي ميناج بصوتها في فيلم " انيميشن " حيث قدمت في 2012 دور " ستيفي " ضمن أحداث فيلم " Ice Age: Continental Drift ".





يذكر أن نيكي ميناج بدأت حياتها الفنية عام 2004 و قدمت عدد كبير من الاغنيات الناجحة ، و من أبرزها " super bass " و " right by my side " و " the night is still young " و " pound the alarm " ، و غيرهم.