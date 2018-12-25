العثور على حيوان "الوشق العربي" النادر مقتولًا بنجران (فيديو)







وعلق آخر قائلًا: "الأغبياء المفروض هذي ما تقتل لانها آيله للانقراض بل يبلغون الجهات المختصة الحياة الفطرية لأخذها والحفاظ عليها".





وأضاف آخر: "ناس ماعندها إلا قتل سواء لمصلحة أو منع أضرر وهذا أمر مؤسف في مثل هذا العصر عصر الخيرات الوفيرة والعلم التقدم لكن المصيبة العظمى أن يقتل مثل هذا حيوانات نادرة وجميلة دون سبب هو مايدري أن قيمة هذا الحيوان أكثر من قيمة اغنامه مجتمعه".





وتابع: "آخر ماذا استفاد من قتلها".









أظهر مقطع فيديو، العثور على حيوان "الوشق العربي" النادر مقتولاً في أحد أودية قرية هدادة بمنطقة نجران.وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو، قائلين: "حملات التوعية لأهمية هذي الحيوانات ما جابت أي نتيجة على مدى سنوات يوميًا نشوف عمليات قتلها المفروض الحياة الفطرية تعلن مكافأه مجزية لمن يقوم بتسليمها لهم".