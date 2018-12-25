ترامب يثير عاصفة من الانتقادات عبر "تويتر" بسبب تصريحاته حول "بابا نويل"

أطلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عاصفة عيد الميلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعية عندما سأل طفلاً عمره 7 سنوات،حول إن كان لا يزال يؤمن بـ"سانتا كلوز" أو "بابا نويل" رغم صغر سنه؟، وفقاً لوكالة رويترز.





وتحول تويتر مثل شجرة عيد الميلاد بعد أن أدلى ترامب بتعليقه خلال احتفالية مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي حضرها الأطفال فى قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية.

وخلال إحدى المكالمات الهاتفية، تحدث ترامب مع صبي يبلغ من العمر 7 سنوات، قائلاً ""هل ما زلت تؤمن بـ "سانتا؟، لأنه فى سن الـ7 يبدو ذلك غريباً، أليس كذلك؟"

وفي غمضة عين، اكتظ موقع تويتر برسائل انتقدت الرئيس الأمريكى بسبب ما بدا للبعض وكأنه يشكك في "فانتازيا محببة" للطفولة.

وقال السيناتور كريس ميرفى، عبر حسابه على تويتر "إنه أمر لا يصدق أيضاً أن ترامب قد أمضى ليلة عيد الميلاد الذي اتصل خلاله بطفلاً عمره 7 أعوام، ويقول له أن الاعتقاد في سانتا في مثل سنه هو 'أمر غريب'.

ومن جهتها، سخرت الكاتبة الكوميدية "دان اميره"، قائلة "ليس هناك جنة حقا، عندما تموت، تتعفن ببساطة فى الأرض، وتأكلك الديدان، معك كل الحق، عيد ميلاد سعيد".

وقال رجل عبر حساب يدعى "ارتيزا الشيخ" عبر تويتر "ترامب يخطئ كثيرًا، لكن تلميحه لصبي عمره 7 سنوات بعدم وجود سانتا، هو أفضل شيء فعله في منصبه".

ولم يعلق البيت الأبيض على الفور على رد الشبكات الاجتماعية على تصريحات بابا نويل من الرئيس.

في عام 2017 ، أمضى ترامب عطلاته في مزرعته في مار لاغو مع عائلته، ولكن في ثاني عيد ميلاد له كرئيس ، اختار إلغاء رحلته بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية التي تلت مأزق بشأن تمويله. الجدار المقترح على طول الحدود مع المكسيك.