زي النهاردة بتاريخ 26-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 26-12-2018





أحداث





1898 - ماري كوري وزوجها بيار كوري يكتشفان مادة الراديوم المشعة.





1941 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي بعد أقل من ثلاثه أسابيع من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.





1957 - عقد مؤتمر التعاون الأفريقي / الآسيوي في القاهرة.





1990 - الزعيم الديني الإيراني علي خامنئي يعلن تأييده لفتوى أصدرها سلفه الخميني بإهدار دم سلمان رشدي.





1991 - حل الاتحاد السوفيتي.





1991 - الجبهة الإسلامية للإنقاذ بزعامة عباسي مدني تفوز في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي أجريت على أساس التعددية الحزبية في الجزائر.





1992 - وزير المالية ووزير التخطيط الكويتي ناصر الروضان يقوم بإعادة افتتاح أبراج الكويت بعد أن تعرضت للتخريب والسلب والدمار خلال الغزو العراقي للكويت.





1994 – أربعة خاطفين مسلحين من [وضح من هو المقصود ؟] يسيطرون على طائرة للخطوط الجوية الفرنسية رحلة رقم 8969، وعندما هبطت الطائرة في مرسيليا قامت القوات الفرنسية بقتل الجناة.





2003 - زلزال مدمر يضرب مدينة بم الإيرانية ويخلف عددًا كبيرًا من القتلى.





2004 - زلزال في المحيط الهندي يؤدي إلى نشوء تسونامي، أسفر عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص في أحد عشر بلدا.





2004 - إجراء الإعادة النهائية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا وذلك تحت رقابة دولية مشددة بعد اندلاع ما يسمى بالثورة البرتقالية.





2017 - انتخاب لاعب كرة القدم السابق جورج ويا رئيسا لجمهورية ليبيريا بعد تفوقه في الجولة الثانية من الانتخابات على منافسه جوزيف بواكاي.





مـــــــــواليـــــــــــد





1194 - الإمبراطور فريدريك الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.





1872 - السير نورمان إنجيل، سياسي وأديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933.





1891 - هنري ميلر، كاتب أمريكي.





1893 - ماو تسي تونغ، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.





1909 - أولدريتش نييدلي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.





1921 - كمال الشناوي، ممثل مصري.





1924 - إيلي كوهين، جاسوس إسرائيلي.





1928 - مارتن كوبر، مخترع أمريكي وصاحب أول مكالمة هاتفية عبر الهاتف النقال.





1934 - بدر الدين جمجوم، ممثل مصري.





1937 - جون هورتون كونواي، عالم رياضيات بريطاني.





1940 - د. إدوارد بريسكوت، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2004.





1947 - عاطف الطيب، مخرج مصري.





1949 - خوزيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية الثانى حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1996.





1950 - راجه برويز أشرف، رئيس وزراء باكستان.





1953 - توماس هندريك إلفيس، رئيس إستونيا الرابع.





1961 - فادية عبد الغني، ممثلة مصرية.





1963 - لارس ألريك، عازف درمز دنماركي وعضو فرقة ميتاليكا.





1975 - بدر الجمعة، حارس مرمى كرة قدم كويتي.





1975 - مارسيلو ريوس، لاعب كرة مضرب من تشيلي.





1975 - أسعد الزهراني، ممثل سعودي.





1976 - براد سوايل، ممثل كندي.





1979 - كريس دوتري، مغني وعازف أمريكي.





1979 - فابيان كاريني، لاعب كرة قدم أوروغواني.





1979 - غادة رجب، مغنية وممثلة مصرية.





1990 - آرون رامزي، لاعب كرة قدم ويلزي.





وفيــــــــــات





1530 - الإمبراطور ظهير الدين بابر، مؤسس إمبراطورية مغول الهند والإمبراطور الأول.





1869 - د. جان لويس ماري بوازوي، طبيب وعالم فيزياء وظائف الأعضاء فرنسي.





1972 - هاري ترومان، رئيس الولايات المتحدة الثالث والثلاثون.





1974 - فريد الأطرش، مغني سوري مصري.





1978 - لؤي كيالي، رسام سوري متأثراً بإصابته بعد شهرين من احتراق مرسمه في ⁧حلب⁩.





2000 - جيسون روباردس، ممثل أمريكي.





2003 - يوشيو شيراي، ملاكم ياباني.





2006 - جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.





أعيــــــــاد ومنــــــــــاسبــــــــــــات



