رئيس دايملر الألمانية يسعى للحصول على وظيفة جديدة مع بابا نويل (فيديو وصور)

بمناسبة الكريسماس وموسم الأعياد في أوروبا، أطلقت دايملر فيديو كوميدي لرئيسها التنفيذي ديتر زيتشه، والذي ظهر في الفيديو يبحث ويسع للحصول على وظيفة جديدة غير متوقعة على الإطلاق.





وتبين أن رئيس دايملر يحلم بالعمل في فريق بابا نويل الذي ظهر بالجزء الأخير من الفيديو وتبين انه الشخص الذي أجرى مقابلة العمل مع ديتر زيتشه، والتي خلالها أجاب ديتر على بعض الأسئلة الخاصة بعمله الجديد.





وأشار الفيديو إلى أن ديتر يسعى للحصول على وظيفة بابا نويل نفسه، وذلك بعد مغادرته لمنصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة دايملر في نهاية مايو 2019 القادم، لكن سيعود ديتر مرة أخرى لدايملر بعد عامين من الراحة وذلك لتولي منصب استشاري كبيير في مجموعة دايملر.





كذلك استغل ديتر الجزء الأخير من الفيديو لتوجيه رسالة صريحة للمستثمرين بالمجموعة، وذكر أن عام 2018 شمل تحديات كثيرة تغلبت عليها المجموعة، وأن عام 2019 أيضا سيضم تحديات أخرى، لكن لا يوجد أي سبب للقلق من المستقبل لأن المجموعة مدعومة بجميع مستثمريها، وأنه يتمنى إجازة وأعياد سعيدة لجميع المستثمرين ومشاهدي هذا الفيديو.



