إحالة كاتب صحة بالمعاش لمحكمة الجنايات بالمنيا

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قرر المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف بني سويف إحالة ر. خ. م. ٦٢ سنة كاتب صحة بالمعاش لمحكمة الجنايات بالمنيا لإتهامه بتزوير أوراق قيد الوفيات الثبوتية أثناء عمله بأحد مكاتب صحة المنيا وذلك في القضية رقم ١٣١٦ إداري قسم المنيا لسنة ٢٠١٨.



وكانت النيابة العامة لبندر المنيا قد باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة في مذكرة فحص اوراق قيد وقائع الوفيات الثبوتية بأحد مكاتب صحة بندر المنيا عن عامي ٢٠١٦م و٢٠١٧م التي تقدم بها رئيس لجنة الفحص الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا للجهات الإدارية والأمنية في يناير ٢٠١٨م والتي تضمنت ما رصدته اللجنة من مخالفات: إستصدار شهادات وفيات بدون اوراق التبليغ القانونية التي نص عليها قانون الأحوال المدنية وكذا استصدار شهادات وفيات لحالات وفاة بمستشفيات رغم عدم اختصاص مكتب الصحة الذي يعمل به بقيد أي من وقائع وفيات المستشفيات بحسب الزمام الجغرافي وكذا التلاعب في ارقام قيد وقائع الوفيات سواء في دفتر قيد الوفيات المدني والصحي واوراق تبليغات وإخطارات الوفيات وكعوب شهادات الوفيات ما قبل استخدام الميكنة في مكاتب الصحة وكذا تزوير تاريخ الوفاة المدون بإخطار المستشفيات لتلافي إجراءات ساقط قيد الوفاة الوجوبية في حالة عدم الابلاغ عن واقعة الوفاة في اول ٢٤ ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها بحسب قانون الأحوال المدنية وكذا اختلاس شهادات وفاة فارغة من دفتر شهادات الوفاة ما قبل استخدام الميكنة في مكاتب الصحة وكذا تزوير توقيعات مفتش الصحة في إخطارات الحاسب الآلي لبيانات الوفيات، ما أكدته تحريات جهات البحث الجنائي.



وكانت النيابة العامة قد امرت بضبط واحضار كاتب الصحة واستجوابه وحبسه ٤ ايام على ذمة التحقيقات. ثم أمر قاضي التحقيق بحبسه ١٥ يوم ثم تجدد له الحبس ١٥ يوم أخرى واخلي سبيله على ذمة القضية بكفالة قدرها ١٠ آلاف جنيه. الى ان اصدر المستشار المحامي العام الاول لنيابات استئناف بني سويف قراره المتقدم بإحالة المذكور لمحكمة الجنايات بالمنيا لإتهامه بتزوير اوراق قيد الوفيات الثبوتيه.