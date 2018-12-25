شرطة النقل تُعيد طفلة تائهة في محطة عزبة النخل لوالدتها

أعادت الخدمات الأمنية المعينة بساحة محطة عزبة النخل لمترو الأنفاق، طفلة تائهة عمرها 8 سنوات إلى والدتها، في إطار التوجيهات بمراعاة حقوق الإنسان لتحقيق الغاية المنشودة بتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين وإظهار الوجه المشرق للوزارة واتساقاً مع سياسة الدولة .





وتبلغ للخدمة الأمنية المعينة بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق من المدعوة / م – أ – م سن 39 بأنه أثناء محاولتها استقلال أحد قطارات المترو بصحبة نجلتها الصغيرة تدعى / ن - أ – م 8 سنوات تحرك القطار بنجلتها" دون أن تتمكن من إستقلاله بسبب الزحام " وأدلت بأوصافها " .





وبالعرض على اللواء مصطفــى الرزاز، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وجه سيادته بسرعة البحث عن الطفلة حيث تم النشر عن الواقعة وانتظرت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة المرج القديمة وصول القطاروالعثور علي الطفلة وتسليمها لوالدتها.





وقدمت والدة الطفلة الشكر لرجال الشرطة وامتنانها للجهد المبذول فى إعادة نجلتها .